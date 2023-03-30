Данія приєдналася до бойкоту фехтувальних турнірів через повернення РФ

Данська федерація фехтування скасувала змагання в Копенгагені. На такий крок функціонери пішли через потенційну участь у турнірі російських і білоруських фехтувальників.

"Ми зрозуміли, що, на жаль, не зможемо провести цей турніру. Після того, як до участі допускають російських і білоруських спортсменів, ми не маємо права це робити", – зізнався очільник організації Ян Сільвест Єнсен.

Раніше Польща заявила намір не проводити етап Кубка світу в Познані, а Фінляндія скасувала престижний турнір у Купіттаа з тих же причин. На початку березня Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам повернутися до виступів у квітні. Тепер фехтувальники РФ і Білорусі зможуть кваліфікуватися на Олімпіаду.

Згодом понад три сотні фехтувальників із європейських країн, Бразилії, Мексики, США, Японії та інших держав дорікнули функціонерам за відмову врахувати думки спортсменів у процесі ухвалення рішення. Таким способом вони підтримали Національну федерацію фехтування України, яка двічі намагалася заблокувати повернення країни-агресора.