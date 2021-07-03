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Дания претендует на победу в матче с Чехией, - букмекеры

Автор: Роман Тверденко

Чехия и Дания очевидно не самые явные претенденты на полуфинал. А потому выход одной из этих команд в четверку лучших - само по себе сенсация.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сборных в 1/4 финала Евро-2020.

Чехия и Дания откроют субботнюю программу оставшихся двух игр. Чехи на предыдущей стадии сенсационно, но заслуженно одолели не похожие сами на себя Нидерланды со счетом 2:0. А Дания разгромила Уэльс со счетом 4:0, что было менее неожиданно, чем результат чехов - все же у Дании хорошая команда, хотя для многих выступления датчан могли стать откровением.

Обе команды имеют ряд вопросов по составу накануне игры в связи с травмами, но нет сомнений, что на поле выйдут сильнейшие игроки, которые могут сыграть даже с повреждениями.

На победу Дании Favber дает коэффициент 2,16, на победу Чехии - 3,85, на ничью - 3,25.

Проход Дании в полуфинал оценивается коэффициентом 1,6, Дании - 2,4.

Матч Чехия - Дания в Баку начнется в 19:00. Трансляция - телеканал "Футбол 1". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.

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Евро-2020