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Данія претендує на перемогу в матчі з Чехією, - букмекери

Автор: Роман Тверденко

Чехія і Данія очевидно не найбільш явні претенденти на півфінал. А тому вихід однієї з цих команд в четвірку кращих - саме по собі сенсація.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на зустріч збірних в 1/4 фіналу Євро-2020.

Чехія і Данія відкриють суботню програму решти двох ігор. Чехи на попередній стадії сенсаційно, але заслужено здолали не схожі самі на себе Нідерланди з рахунком 2:0. А Данія розгромила Уельс з рахунком 4:0, Що було менш несподівано, ніж результат чехів - все ж у Данії хороша команда, хоча для багатьох виступи данців могли стати одкровенням.

Обидві команди мають ряд питань щодо складу напередодні гри у зв'язку з травмами, але немає сумнівів, що на поле вийдуть найсильніші гравці, які можуть зіграти навіть з ушкодженнями.

На перемогу Данії Favber дає коефіцієнт 2,16, на перемогу Чехії - 3,85, на нічию - 3,25.

Прохід Данії в півфінал оцінюється коефіцієнтом 1,6, Данії - 2,4.

Матч Чехія - Данія в Баку розпочнеться о 19:00. Трансляція-телеканал "Футбол 1". Також матч можна подивитися на oll.tv при партнерстві Favbet.

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Євро-2020