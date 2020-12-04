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Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море

Автор: РБК-Украина

Правительство Дании приняло решение о завершении добычи нефти и газа в Северном море. Дания намерена прекратить добычу сырья к 2050 году.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Дания согласовала цель сократить выбросы на 70% к 2030 году и стать климатически нейтральной к 2050 году.

Соглашение отменит запланированный восьмой раунд лицензирования и любые будущие тендеры на разработку месторождений, а также сделает 2050 год последним годом для добычи ископаемого топлива в Северном море.

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"Сейчас мы ставим финальную точку на эре ископаемых",- заявил министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йергенсен.

Ожидается, что в 2020 году Дания добудет 83 тысяч баррелей сырой нефти и еще 21 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Прекращение добычи нефти и газа в Северном море к 2050 году предварительно приведет к потере 2,1 млрд долларов.

Отметим, что Дания является крупнейшим производителем нефти и газа в Европейском союзе.

Напомним, ранее Евросоюз призвал Турцию отказаться от геологоразведочной деятельности в Средиземноморье.

Кроме того, Греция заявляла о готовности к войне с Турцией за нефть в Средиземном море.

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