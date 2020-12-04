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Данія припинить видобуток нафти і газу в Північному морі

Автор: РБК-Україна

Уряд Данії ухвалив рішення про завершення видобутку нафти і газу в Північному морі. Данія має намір припинити видобуток сировини до 2050 року.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого року Данія погодила мету скоротити викиди на 70% до 2030 року і стати кліматично нейтральним до 2050 року.

Угода скасує запланований восьмий раунд ліцензування і будь-які майбутні тендери на розробку родовищ, а також зробить 2050 рік останнім роком для видобування викопного палива в Північному морі.

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"Зараз ми ставимо фінальну крапку на ері копалин",- заявив міністр з проблем клімату та енергетики Данії Дан Йергенсен.

Очікується, що у 2020 році Данія добуде 83 тисяч барелів сирої нафти і ще 21 тисяч барелів нафтового еквівалента. Припинення видобутку нафти і газу в Північному морі до 2050 року попередньо призведе до втрати 2,1 млрд доларів.

Зазначимо, що Данія є найбільшим виробником нафти і газу в Європейському союзі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав Туреччину відмовитися від геологорозвідувальної діяльності в Середземномор'ї.

Крім того, Греція заявляла про готовність до війни з Туреччиною за нафту в Середземному морі.

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