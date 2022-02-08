Данія підвищила боєготовність через загрозу вторгнення РФ в Україну
Міністерство оборони Данії підвищило бойову готовність Збройних сил. Зокрема, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.
Про це заявив Міністр оборони Данії Флеммінг Лентфер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Командування оборони Данії заявило, що воно підготує бойовий батальйон чисельністю 700-800 солдатів, який тепер зможе бути готовий і брати участь в операціях НАТО протягом одного-п'ять днів, в порівнянні з 30 днями в цей час.
"Ми зміцнюємо наш військовий потенціал, щоб мати можливість швидше реагувати, якщо того зажадає ситуація", - заявив Лентфер.
При цьому він підкреслив, що поточна загроза для Данії не зросла.
У Міноборони також повідомили, що Данія підготує фрегат для виконання таких завдань, як посилений моніторинг Данських вод, і планує відправити два винищувачі F-16 на данський Острів Борнхольм в Балтійському морі найближчим часом.
Нагадаємо, Збройні сили Литви підвищили рівень боєготовності на тлі навчань Росії та Білорусі.
Крім того, раніше глава Міноборони України оцінив можливість ескалації з боку Росії.