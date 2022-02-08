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Данія підвищила боєготовність через загрозу вторгнення РФ в Україну

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Вівторок 08 лютого 2022 14:13
Данія підвищила боєготовність через загрозу вторгнення РФ в Україну Фото: Міністр оборони Данії Флеммінг Лентфер (forsvarsgalleriet.dk)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Данії підвищило бойову готовність Збройних сил. Зокрема, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.

Про це заявив Міністр оборони Данії Флеммінг Лентфер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Командування оборони Данії заявило, що воно підготує бойовий батальйон чисельністю 700-800 солдатів, який тепер зможе бути готовий і брати участь в операціях НАТО протягом одного-п'ять днів, в порівнянні з 30 днями в цей час.

"Ми зміцнюємо наш військовий потенціал, щоб мати можливість швидше реагувати, якщо того зажадає ситуація", - заявив Лентфер.

При цьому він підкреслив, що поточна загроза для Данії не зросла.

У Міноборони також повідомили, що Данія підготує фрегат для виконання таких завдань, як посилений моніторинг Данських вод, і планує відправити два винищувачі F-16 на данський Острів Борнхольм в Балтійському морі найближчим часом.

Нагадаємо, Збройні сили Литви підвищили рівень боєготовності на тлі навчань Росії та Білорусі.

Крім того, раніше глава Міноборони України оцінив можливість ескалації з боку Росії.

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