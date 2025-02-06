Данія посилить контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" РФ

Як зазначили у відомстві, таке рішення було ухвалено у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль країни порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією корабля танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", - сказано в повідомленні.

"Тіньовий флот"

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація змогла створити власний "тіньовий флот" після введення "стелі цін" на російську нафту. Це дозволяє РФ обходити санкції.