Дания усилит контроль за танкерами на фоне угрозы "теневого флота" РФ

Как отметили в ведомстве, такое решение было принято в ответ на "активность старых судов, перевозящих нефть через датские проливы".

"Контроль страны порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или крушением корабля танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды", - сказано в сообщении.

"Теневой флот"

Ранее сообщалось, что Российская Федерация смогла создать собственный "теневой флот" после введения "потолка цен" на российскую нефть. Это позволяет РФ обходить санкции.