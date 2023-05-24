Данія почне навчати українських льотчиків на F-16, - Стефанчук

За його словами, під час візиту до Данії він провів перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. Найважливіше, що було озвучено під час переговорів це те, що Данія вже починає готувати українських пілотів використовувати F-16.

"Ми чудово розуміємо, що означає цей перший крок. Це означає, що буквально через кілька місяців ми будемо говорити про другий крок, який повністю закріпить нашу перевагу в небі, який допоможе закрити небо”, - підкреслив Стефанчук.

F-16 для України

Данія входить в склад так званої "коаліції винищувачів" - об'єднання країн, які готові навчати українських пілотів на F-16 та потім передати ці літаки Україні. Ініціатива була заснована Великою Британією та НІдерландами, а згодом до неї доєднались Данія, Бельгія та Франція.

Крім цього, президент США Джо Байден заявив, що США теж готові почати навчання українських пілотів.

А в Іспанії заявили, що не зможуть навчати пілотів на F-16, бо не мають їх на озброєнні, але всіляко підтримують Україну та формування "коаліції винищувачів".

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