Дания начала следить за действиями флота РФ с помощью новых дронов (фото)
Вооруженные силы Дании приступили к испытаниям разведывательных беспилотников MQ-9B в своем воздушном пространстве с целью мониторинга российских военных кораблей в Арктике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.
Во время первых тестовых полетов военные отрабатывали совместные действия с воздушными силами Германии. Немецкая сторона со своей стороны привлекла собственный беспилотник для полетов вдоль побережья Ютландии.
Дания закупила четыре беспилотных комплекса MQ-9B SeaGuardian на общую сумму около 600 млн. долларов. Ожидается, что они будут поставлены на вооружение в 2028 году. Основной базой для новых БПЛА станет авиабаза в Ольборге.
Там создают необходимую инфраструктуру и формируют штат, который будет насчитывать около 100 военнослужащих и специалистов.
Приобретение беспилотников большой дальности для Арктики тесно связано с угрозами и критикой со стороны президента США Дональда Трампа по поводу несостоятельности Дании обеспечить надлежащую безопасность в Гренландии. Кроме Дании беспилотники MQ-9B приобрели Великобритания, Бельгия, Польша, Германия и Канада.
Напомним, ранее подразделения Сил обороны Украины в рамках совместной операции поразили военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края РФ. Под атаку попали два фрегата проекта 11356: Адмирал Макаров и Адмирал Эссен. Также поражен малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" и сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, операцию провели на расстоянии более 300 км от линии фронта. В ходе атаки использовали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.