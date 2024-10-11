Данія планує створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні. Він об’єднає інвестицій різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво.
Про це заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Нагадаємо, що раніше глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав найкращий спосіб наростити військову допомогу Силам оборони. Він заявив, що це - купівля зброї для бійців у українських виробників.
Він також зауважив, що для Заходу цей варіант буде найкращою інвестицією у безпеку.
Крім того, за даними Financial Times, Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників.
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