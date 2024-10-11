Данія планує створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні

Нагадаємо, що раніше глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав найкращий спосіб наростити військову допомогу Силам оборони. Він заявив, що це - купівля зброї для бійців у українських виробників.

Він також зауважив, що для Заходу цей варіант буде найкращою інвестицією у безпеку.

Крім того, за даними Financial Times, Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників.

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