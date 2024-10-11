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Дания планирует создать фонд для финансирования производства оружия в Украине

Фото: министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен укроп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дания намерена создать фонд для финансирования производства оружия в Украине. Он объединит инвестиции разных стран, чтобы расширить и ускорить производство.

Об этом заявил министр обороны Троэлс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Поулсен объяснил, что сейчас производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на дому. Он подчеркнул, что производство оружия в Украине может сократить срок доставки с лет до месяцев.

По его словам, Дания уже работает над тем, чтобы направить пожертвования непосредственно на оборонную промышленность Украины и сейчас изучает варианты привлечения дополнительного капитала.

"В последние годы мы приняли много инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники... Но в целом мы и близко не имеем таких темпов производства военной техники, как в Украине", - сказал Поулсен.

В частности, правительство Дании рассматривает возможность создания фонда до конца этого года. Он должен объединить государственные и другие инвестиции для расширения и усовершенствования украинских мощностей по производству оружия.

Инвесторы, среди которых могут быть пенсионные фонды и оборонные компании, получат долю собственности, доступ к знаниям и возможность создавать совместные предприятия с украинскими производителями.

Министр обороны также отверг предположение, что эта стратегия обойдется в рабочих местах в других местах, заявив, что это возможность для европейских оружейных компаний сотрудничать с украинской промышленностью в производстве и учиться на этом, чтобы улучшить собственные возможности.

"Мы столкнулись с историческим перевооружением как Дании, так и Европы... Мы увидим, что в европейской оборонной промышленности будет создано много рабочих мест", - сказал Поульсен.

Напомним, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал лучший способ нарастить военную помощь Силам обороны. Он заявил, что это - покупка оружия для бойцов у украинских производителей.

Он также отметил, что для Запада этот вариант будет лучшей инвестицией в безопасность.

Кроме того, по данным Financial Times, Украина планирует снять запрет на экспорт беспилотников.

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