ua en ru
Ср, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників, - FT

Середа 09 жовтня 2024 12:05
UA EN RU
Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників, - FT Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може зняти заборону на експорт безпілотників, щоб збільшити виробництво і залучити інвестиції. Офіційні особи та представники галузі наголошують на важливості цього кроку для посилення військових можливостей країни у протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Українські військові відчувають гостру нестачу безпілотників для розвідки, прикриття та атак. В умовах обмежених державних ресурсів, виробники дронів прагнуть вийти на міжнародні ринки, щоб фінансувати виробництво для української армії.

За словами голови економічного підкомітету парламенту Олександра Маріковського, експорт може принести до 20 млрд доларів, що істотно допоможе розвитку галузі.

Від початку повномасштабного вторгнення 2022 року Україна заборонила експорт військових товарів, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням. Однак тепер компанії, такі як "Укрспецсистеми", стикаються з нестачею замовлень. Дмитро Хасапов, голова компанії, заявив, що державні закупівлі не покривають їхні виробничі потужності, а уряд не має достатнього бюджету для фінансування всіх потреб армії.

Виробники безпілотників сподіваються, що зняття заборони на експорт не тільки дасть змогу залучити інвестиції, а й підтримає дослідження і розробки в цій критично важливій сфері.

Експерти попереджають, що без відновлення експорту ціни на українські безпілотники можуть зрости, а деякі компанії вже почали виробляти свою продукцію за кордоном, щоб обійти наявні обмеження.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга назвав найкращим способом наростити військову допомогу Силам оборони - купівля зброї для бійців у українських виробників. Тоді він зазначив, що для Заходу цей варіант буде найкращою інвестицією у безпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні Дрони
NEWS
Частину українців до 25 років звільнять від мобілізації: що вирішила Рада
Частину українців до 25 років звільнять від мобілізації: що вирішила Рада
DAILY
Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці