Україна планує зняти заборону на експорт безпілотників, - FT

Україна може зняти заборону на експорт безпілотників, щоб збільшити виробництво і залучити інвестиції. Офіційні особи та представники галузі наголошують на важливості цього кроку для посилення військових можливостей країни у протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Українські військові відчувають гостру нестачу безпілотників для розвідки, прикриття та атак. В умовах обмежених державних ресурсів, виробники дронів прагнуть вийти на міжнародні ринки, щоб фінансувати виробництво для української армії.

За словами голови економічного підкомітету парламенту Олександра Маріковського, експорт може принести до 20 млрд доларів, що істотно допоможе розвитку галузі.

Від початку повномасштабного вторгнення 2022 року Україна заборонила експорт військових товарів, щоб забезпечити армію необхідним озброєнням. Однак тепер компанії, такі як "Укрспецсистеми", стикаються з нестачею замовлень. Дмитро Хасапов, голова компанії, заявив, що державні закупівлі не покривають їхні виробничі потужності, а уряд не має достатнього бюджету для фінансування всіх потреб армії.

Виробники безпілотників сподіваються, що зняття заборони на експорт не тільки дасть змогу залучити інвестиції, а й підтримає дослідження і розробки в цій критично важливій сфері.

Експерти попереджають, що без відновлення експорту ціни на українські безпілотники можуть зрости, а деякі компанії вже почали виробляти свою продукцію за кордоном, щоб обійти наявні обмеження.