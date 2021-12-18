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Дания планирует усилить карантинные ограничения

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Дания, Суббота 18 декабря 2021 02:46
Дания планирует усилить карантинные ограничения Фото: Дания планирует усилить карантинные ограничения (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Дании планируется усилить карантинные ограничения. Таким образом власти попытаются сдержать распространение COVID-19 и новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам премьер-министра Мэтте Фредериксен, предполагается закрыть театры, кинотеатры, концертные залы, парки развлечений, музеи и художественные галереи. В то же время в торговых заведениях площадью менее 2 000 квадратных метров и ресторанах предлагается ограничить количество посетителей.

Рестораны и ночные клубы должны будут закрываться в 23:00, а продажа алкоголя будет запрещена после 22:00.

Новые карантинные меры еще предстоит утвердить парламенту.

Правительство Дании рекомендует гражданам ограничить социальные контакты на период рождественских праздников.

Также планируется ввести масочный режим в учебных заведениях и религиозных сооружениях - в настоящее время маски в Дании обязательны в общественном транспорте и торговых заведениях.

Ранее мы писали, что в Дании одобрили применение COVID-таблеток от Merck для пациентов из группы риска.

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