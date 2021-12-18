Данія планує посилити карантинні обмеження
У Данії планується посилити карантинні обмеження. Таким чином влада спробує стримати поширення COVID-19 і новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
За словами прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, передбачається закрити театри, кінотеатри, концертні зали, парки розваг, музеї та художні галереї. У той же час в торгових закладах площею менше 2 000 квадратних метрів і ресторанах пропонується обмежити кількість відвідувачів.
Ресторани та нічні клуби повинні будуть закриватися о 23:00, а продаж алкоголю буде заборонений після 22:00.
Нові карантинні заходи ще належить затвердити парламенту.
Уряд Данії рекомендує громадянам обмежити соціальні контакти на період різдвяних свят.
Також планується ввести масочний режим в навчальних закладах і релігійних спорудах - в даний час маски в Данії обов'язкові в громадському транспорті і торгових закладах.
Раніше ми писали, що у Данії схвалили застосування COVID-таблеток від Merck для пацієнтів з групи ризику.