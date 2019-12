Дания планирует на 70% уменьшить вредные выбросы

Будущие правительства Дании будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году

Парламент Дании законодательно обязал правительство страны принять меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на 70% к 2030 году.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua

Законопроект поддержали 169 из 179 депутатов.

Министр климата, энергии и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен после голосования отметил, что очень рад принятию этого закона.

"Теперь будущие правительства будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году”, - сказал он.

Новый закон не только ставит для правительства конечную цель, но и требует от парламента ежегодно определять обов'язкові промежуточные показатели уменьшения вредных выбросов.

Xinhua добавляет, что весной следующего года парламент должен закрепить этот закон несколькими климатическими планами действий.

Denmark just got its first climate law as a result of tireless public pressure. Parliament is now committing to a 70% reduction in 2030 - just what the climate crisis asked for #ClimateStrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/Rwxy5YzFDe