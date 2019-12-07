ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дания планирует на 70% уменьшить вредные выбросы

Новости » В мире     07.12.2019 - 06:37
Дания планирует на 70% уменьшить вредные выбросы
Скриншот: ( twitter.com/SussiLillelund)

Будущие правительства Дании будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году

Парламент Дании законодательно обязал правительство страны принять меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на 70% к 2030 году.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua

Законопроект поддержали 169 из 179 депутатов.

Министр климата, энергии и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен после голосования отметил, что очень рад принятию этого закона.

"Теперь будущие правительства будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году”, - сказал он.

Новый закон не только ставит для правительства конечную цель, но и требует от парламента ежегодно определять обов'язкові промежуточные показатели уменьшения вредных выбросов.

Xinhua добавляет, что весной следующего года парламент должен закрепить этот закон несколькими климатическими планами действий.

Напомним, 28 ноября Европарламент объявил климатическое чрезвычайное положение в Европейском союзе. За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против.

Кроме того, 9 ноября во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, которым объявили экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Французские власти до 2030 года должны уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также к 2022 году закрыть все угольные электростанции страны.

Недавно французские парламентарии приняли поправку с целью запрета рекламных кампаний "Черной пятницы". Это поправка к французскому "закону об отходах". Нововведение осуждает чрезмерное потребление и критикует катастрофические экологические показатели торгового дня.

Посол Дании в РФ прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2" Генсек ООН на климатической конференции назвал шаги по спасению планеты
Новости Украины Данияклимат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь