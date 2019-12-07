Дания планирует на 70% уменьшить вредные выбросы

Скриншот: ( twitter.com/SussiLillelund)

Будущие правительства Дании будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году

Парламент Дании законодательно обязал правительство страны принять меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на 70% к 2030 году.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua

Законопроект поддержали 169 из 179 депутатов.

Министр климата, энергии и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен после голосования отметил, что очень рад принятию этого закона.

"Теперь будущие правительства будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году”, - сказал он.

Новый закон не только ставит для правительства конечную цель, но и требует от парламента ежегодно определять обов'язкові промежуточные показатели уменьшения вредных выбросов.

Xinhua добавляет, что весной следующего года парламент должен закрепить этот закон несколькими климатическими планами действий.

Denmark just got its first climate law as a result of tireless public pressure. Parliament is now committing to a 70% reduction in 2030 - just what the climate crisis asked for #ClimateStrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/Rwxy5YzFDe — SussiLillelund (@SussiLillelund) December 6, 2019

Напомним, 28 ноября Европарламент объявил климатическое чрезвычайное положение в Европейском союзе. За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против.

Кроме того, 9 ноября во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, которым объявили экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Французские власти до 2030 года должны уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также к 2022 году закрыть все угольные электростанции страны.

Недавно французские парламентарии приняли поправку с целью запрета рекламных кампаний "Черной пятницы". Это поправка к французскому "закону об отходах". Нововведение осуждает чрезмерное потребление и критикует катастрофические экологические показатели торгового дня.