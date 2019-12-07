Данія планує на 70% зменшити шкідливі викиди

Майбутні уряди Данії будуть змушені досягти зменшення на 70% до 2030 року

Парламент Данії законодавчо зобов’язав уряд країни вжити заходи для зменшення шкідливих викидів в атмосферу на 70% до 2030 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua,

Законопроєкт підтримали 169 зі 179 депутатів.

Міністр клімату, енергії та комунальних послуг Данії Ден Йоргенсен після голосування зазначив, що дуже радий ухваленню цього закону.

"Тепер майбутні уряди будуть змушені досягти зменшення на 70% до 2030 року”, - сказав він.

Новий закон не лише ставить для уряду кінцеву мету, а й вимагає від парламенту щорічно визначати обов'язкові проміжні показники зменшення шкідливих викидів.

Xinhua додає, що навесні наступного року парламент має закріпити цей закон кількома кліматичними планами дій.

Нагадаємо, 28 листопада Європарламент оголосив кліматичне надзвичайний стан в Європейському союзі. За відповідну резолюцію проголосували 429 євродепутатів, 225 висловилися проти.

Крім того, 9 листопада у Франції набув чинності закон про енергетику і кліматі, яким оголосили екологічне та кліматичне надзвичайний стан. Французькі влади до 2030 року повинні зменшити використання викопного палива на 40%, а також до 2022 року закрити всі вугільні електростанції країни.

Нещодавно французькі парламентарі прийняли поправку з метою заборони рекламних кампаній "Чорної п'ятниці". Це поправка до французького "закону про відходи". Нововведення засуджує надмірне споживання і критикує катастрофічні екологічні показники торгового дня.