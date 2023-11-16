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Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat, - ВМС

Фото: Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat. Дана техніка стане важливою для військових моряків.

Про це заявив начальник гідрографічної служби ВМС ЗСУ Роман Гончаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

За словами Гончаренка, головне завдання багатопроменевого ехолота - збирати точні дані про морське дно і морське середовище. Після чого їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт і планшетів для підтримки безпечної навігації в районі.

"Отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден", - пояснив він.

Атаки на російські кораблі

Нагадаємо, в серпні цього року Міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку морських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту ввечері четверга, 18 серпня.

До цього, в ніч на 4 серпня у районі порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Міноборони Росія заявило про атаку морських дронів та звинуватило Україну.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що СБУ провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Вже наступної ночі у районі Керченської протоки був атакований дронами великий нафтовий танкер SIG, який був навантажений паливом. Спецоперацію провели СБУ спільно з ВМС України.

Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, російський флот у Чорному морі намагається триматися біля своїх берегів після атак морських дронів та пошкодження кораблів.

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