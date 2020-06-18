Дания открывает границы для туристов из ЕС с 27 июня

Со следующей субботы, 27 июня, Дания откроет свои границы для всех стран Европы, кроме Швеции и Португалии. При этом будет создан "скандинавский механизм", позволяющий путешествовать в регионы с низким уровнем заражения.

Об этом сообщает The Local.

"Я рад, что теперь мы можем сделать значительный шаг в направлении нормализации и дать возможность датчанам отправиться в другие страны Европы", - заявил министр иностранных дел Джеппе Кофод.

Датское агентство по инфекционным заболеваниям SSI разработало систему, по которой будут оценивать каждую страну в ЕС, Великобританию и страны Шенгенской зоны. Так, каждая страна будет отмечена, как "открытая", "карантинная" или "закрытая". Показатель страны будет основываться на количестве подтвержденных случаях инфицированных COVID-19 за предыдущую неделю.

Если в стране было зарегистрировано менее 20 случаев на 100 тысяч человек за минувшую неделю, она оценивается как "открытая", если подтверждено менее 30 случаев, она оценивается как "карантинная" страна, и если она зарегистрировала более 30, то оценивается как "закрытая ".

Первые результаты будут обнародованы 25 июня, за два дня до вступления в силу нового пограничного режима, но Швеция и Португалия на первом этапе будут считаться карантинными.

Напомним, с 1 июля Египет начнет принимать туристов на популярных курортах.

Кроме того, с 10 июля Словакия открыла границы для туристов из 16 стран.