Дания открывает границы для туристов из ЕС с 27 июня

Фото: Дания открывает границы для туристов (flickr)

Правительство будет пересматривать список стран, граждане которых смогут посетить страну, еженедельно

Со следующей субботы, 27 июня, Дания откроет свои границы для всех стран Европы, кроме Швеции и Португалии. При этом будет создан "скандинавский механизм", позволяющий путешествовать в регионы с низким уровнем заражения.

Об этом сообщает The Local.

"Я рад, что теперь мы можем сделать значительный шаг в направлении нормализации и дать возможность датчанам отправиться в другие страны Европы", - заявил министр иностранных дел Джеппе Кофод.

Датское агентство по инфекционным заболеваниям SSI разработало систему, по которой будут оценивать каждую страну в ЕС, Великобританию и страны Шенгенской зоны. Так, каждая страна будет отмечена, как "открытая", "карантинная" или "закрытая". Показатель страны будет основываться на количестве подтвержденных случаях инфицированных COVID-19 за предыдущую неделю.

Если в стране было зарегистрировано менее 20 случаев на 100 тысяч человек за минувшую неделю, она оценивается как "открытая", если подтверждено менее 30 случаев, она оценивается как "карантинная" страна, и если она зарегистрировала более 30, то оценивается как "закрытая ".

Первые результаты будут обнародованы 25 июня, за два дня до вступления в силу нового пограничного режима, но Швеция и Португалия на первом этапе будут считаться карантинными.

Напомним, с 1 июля Египет начнет принимать туристов на популярных курортах.

Кроме того, с 10 июля Словакия открыла границы для туристов из 16 стран.

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Автор: РБК-Украина