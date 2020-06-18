Данія відкриває кордони для туристів з ЄС з 27 червня

Фото: Данія відкриває кордони для туристів (flickr)

Уряд буде переглядати список країн, громадяни яких зможуть відвідати країну, щотижня

З наступної суботи, 27 червня, Данія відкриє свої кордони для всіх країн Європи, крім Швеції та Португалії. При цьому буде створений "скандинавський механізм", що дозволяє подорожувати в регіони з низьким рівнем зараження.

Про це повідомляє The Local.

"Я радий, що тепер ми можемо зробити значний крок у напрямі нормалізації і дати можливість данцям відправитися в інші країни Європи", - заявив міністр закордонних справ Джеппе Кофод.

Данське агентство з інфекційних захворювань SSI розробило систему, за якою будуть оцінювати кожну країну в ЄС, Великобританії і країн Шенгенської зони. Так, кожна країна буде відзначена, як "відкрита", "карантинна" або "закрита". Показник країни буде грунтуватися на кількості підтверджених випадках інфікованих COVID-19 за попередній тиждень.

Якщо в країні було зареєстровано менше ніж 20 випадків на 100 тисяч осіб за минулий тиждень, вона оцінюється як "відкрита", якщо підтверджено менше ніж 30 випадків, вона оцінюється як "карантинна" країна, і якщо вона зареєструвала більше ніж 30, то оцінюється як "закрита ".

Перші результати будуть оприлюднені 25 червня, за два дні до набуття чинності нового прикордонного режиму, але Швеція і Португалія на першому етапі будуть вважатися карантинними.

Нагадаємо, с 1 липня Єгипет почне приймати туристів на популярних курортах.

Крім того, з 10 липня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн.

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Автор: РБК-Україна