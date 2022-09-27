Прорив "Північного потоку": з'явилися фото та відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Данії.

За попередньою інформацією, ширина кола сягає кілька сотень метрів.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.