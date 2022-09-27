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Прорив "Північного потоку": з'явилися фото та відео

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Данія, Вівторок 27 вересня 2022 16:15
Прорив "Північного потоку": з'явилися фото та відео Фото: Прорив "Північного потоку" (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Дмитро Браславський

Військові Данії опублікували кадри з місця витоку на "Північному потоці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Данії.

За попередньою інформацією, ширина кола сягає кілька сотень метрів.

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Нагадаємо, що раніше влада Данії закликала судна триматися якомога далі від острова Борнхольм після того, як уночі в цьому районі стався витік газу з російського газопроводу "Північний потік-2".

Пізніше, європейські країни почали розслідувати незрозумілі витоки у двох російських газопроводах, що проходять дном Балтійського моря поблизу Швеції та Данії. Ця інфраструктура є основою енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.

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Північний потік-2 Дания
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