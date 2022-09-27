ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Газ з "Північного потоку-2" потрапив у Балтійське море: влада Данії випустила попередження

Новость на русском →
Данія, Вівторок 27 вересня 2022 01:16
Газ з "Північного потоку-2" потрапив у Балтійське море: влада Данії випустила попередження Фото: газ з "Північного потоку-2" потрапив у Балтійське море (facebook.com-oilcapital.ru)
Автор: Артур Родивилов

Влада Данії закликала судна триматися якомога далі від острова Борнхольм після того, як уночі в цьому районі стався витік газу з російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Своєю чергою, уряд Німеччини заявив, що перебуває в тісному контакті з данською владою, щоб з'ясувати причини аварії.

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня оператор газопроводу "Північний потік-1", який з середини червня працював на зниженій потужності, а потім повністю припинив постачання у серпні, також повідомив про падіння тиску на обох лініях газопроводу.

Раніше у Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2".

РБК-Україна писала про те, що Німеччина не планує погоджуватися запускати "Північний потік - 2" навіть у разі складної ситуації у наступні місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2
NEWS
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни