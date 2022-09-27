Газ з "Північного потоку-2" потрапив у Балтійське море: влада Данії випустила попередження

Влада Данії закликала судна триматися якомога далі від острова Борнхольм після того, як уночі в цьому районі стався витік газу з російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Своєю чергою, уряд Німеччини заявив, що перебуває в тісному контакті з данською владою, щоб з'ясувати причини аварії.

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня оператор газопроводу "Північний потік-1", який з середини червня працював на зниженій потужності, а потім повністю припинив постачання у серпні, також повідомив про падіння тиску на обох лініях газопроводу.

Раніше у Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2".

РБК-Україна писала про те, що Німеччина не планує погоджуватися запускати "Північний потік - 2" навіть у разі складної ситуації у наступні місяці.

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