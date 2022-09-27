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Прорыв "Северного потока": появились фото и видео

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Дания, Вторник 27 сентября 2022 16:15
Прорыв "Северного потока": появились фото и видео Фото: Прорыв "Северного потока" (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные Дании опубликовали кадры с места утечки на "Северном потоке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Дании.

По предварительной информации, ширина круга достигает нескольких сотен метров.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до 7. Несмотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров. газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Напомним, что ранее власти Дании призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода "Северный поток-2".

Позже европейскиестраны начали расследовать непонятные истоки в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря вблизи Швеции и Дании. Эта инфраструктура является основой энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

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Северный поток-2 Дания
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