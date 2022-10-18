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Данія оприлюднила результати свого розслідування вибухів на "Північному потоці"

Фото: "Північний потік" було зруйновано потужним вибухом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пошкодження газопроводу "Північний потік" із Росії до Європи викликано потужними вибухами. Розслідування, яке провела поліція Данії, підтвердила раніше зроблені висновки інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада Швеції та Данії розслідує чотири діри в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Висновки Данії, схоже, аналогічні висновкам шведської прокуратури, яка раніше заявила, що пробоїни утворилися внаслідок вибухів.

Шведська газета Expressen повідомила, що у пошкодженому газопроводі "Північний потік-1" відсутня ділянка довжиною не менше 50 метрів.

Поліція Копенгагена заявила, що причиною витоку стали "потужні вибухи", заявивши, що це було засноване на попередньому розслідуванні.

"Поки що зарано щось говорити про рамки, у яких відбуватиметься міжнародне співробітництво, наприклад, зі Швецією та Німеччиною, оскільки це залежить від кількох факторів", - йдеться в повідомленні.

Раніше німецькі слідчі встановили, що серія вибухів підводних газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" з Росії до Європи були диверсією.

Німецьким слідчим не вдалося остаточно пов'язати передбачуваний підрив з якимось одним учасником, але німецькі офіційні особи кажуть, що вони працюють, зважаючи на те, що за вибухами стоїть Росія.

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