Данія оприлюднила результати свого розслідування вибухів на "Північному потоці"

Влада Швеції та Данії розслідує чотири діри в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Висновки Данії, схоже, аналогічні висновкам шведської прокуратури, яка раніше заявила, що пробоїни утворилися внаслідок вибухів.

Шведська газета Expressen повідомила, що у пошкодженому газопроводі "Північний потік-1" відсутня ділянка довжиною не менше 50 метрів.

Поліція Копенгагена заявила, що причиною витоку стали "потужні вибухи", заявивши, що це було засноване на попередньому розслідуванні.

"Поки що зарано щось говорити про рамки, у яких відбуватиметься міжнародне співробітництво, наприклад, зі Швецією та Німеччиною, оскільки це залежить від кількох факторів", - йдеться в повідомленні.