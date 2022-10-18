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Дания обнародовала результаты своего расследования взрывов на "Северном потоке"

Фото: "Северный поток" был разрушен мощным взрывом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Повреждение газопровода "Северный поток" из России в Европу было вызвано мощными взрывами. Расследование, которое провела полиция Дании, подтвердила ранее сделанные выводы других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Швеции и Дании расследуют четыре дыры в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Выводы Дании, похоже, аналогичны выводам шведской прокуратуры, которая ранее заявила, что пробоины образовались в результате взрывов.

Шведская газета Expressen сообщила, что в поврежденном газопроводе "Северный поток-1" отсутствует участок длиной не менее 50 метров.

Полиция Копенгагена заявила, что причиной утечки стали "мощные взрывы", заявив, что это было основано на предварительном расследовании.

"Пока еще слишком рано что-либо говорить о рамках, в которых будет проходить международное сотрудничество, например, со Швецией и Германией, поскольку это зависит от нескольких факторов", - говорится в сообщении.

Ранее немецкие следователи установили, что серия взрывов подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", из России в Европу были диверсией.

Немецким следователям не удалось окончательно связать предполагаемый подрыв с каким-либо одним участником, но немецкие официальные лица говорят, что они работают, исходя из уверенности, что за взрывами стоит Россия.

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Северный поток