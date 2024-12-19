Данія оголосила пакет допомоги для посилення ППО України та підтримки F-16

ППО для України

Нагадаємо, українські урядовці вже неодноразово звертали увагу європейських партнерів на те, що Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту неба від російських дронів і ракет.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя попросив у партнерів надати 19 систем протиповітряної оборони.

За словами глави держави, такі системи необхідні для захисту української критичної інфраструктури.

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