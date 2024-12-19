Дания объявила пакет помощи для усиления ПВО Украины и поддержки F-16

Дания выделила 2,1 млрд датских крон (около 281 млн евро) на пакет помощи для Украины. Его цель - усилить украинскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
"В рамках 23-го пакета пожертвований Дания выделяет 2,1 миллиарда датских крон, в частности, на укрепление украинской противовоздушной обороны, которые передаются через международных партнеров Дании", - сказано в сообщении ведомства.
Также в рамках пакета Дания предоставляет финансовый вклад в функционирование украинских истребителей F-16.
"Одна из самых насущных потребностей Украины сейчас - иметь возможность защищаться от российских воздушных ударов. Поэтому мы отдали приоритет увеличению поддержки противовоздушной обороны", - подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Напомним, украинские чиновники уже неоднократно обращали внимание европейских партнеров на то, что Украине нужны дополнительные системы ПВО для защиты неба от российских дронов и ракет.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель попросил у партнеров предоставить 19 систем противовоздушной обороны.
По словам главы государства, такие системы необходимы для защиты украинской критической инфраструктуры.
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