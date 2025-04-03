Данія оголосила про нову допомогу Україні на мільярд доларів: куди підуть кошти

Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (995 млн доларів). Допомога виділятиметься упродовж 2025 - 2027 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Данії.
Зазначається, що головними елементами нового пакет допомоги стануть:
У тому ж числі на період з 2025 по 2027-й Данія виділяє 208 млн доларів на фінансову підтримку поставок артилерії та боєприпасів через союзників.
Кошти також будуть спрямовані на підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції, а з 2026 по 2027-й будуть виділені додаткові кошти для подальших внесків у розвиток української оборонної промисловості за "данською моделлю".
"Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. Данська модель показала, що український потенціал виробляє та постачає обладнання для української боротьби за свободу. Данія має продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть наш приклад у ще більшій мірі", - заявив голова Міністерства оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
Данія є одним з активних союзників України у війні проти російської агресії. Вона надає значну військову допомогу, включаючи танки Leopard 1, артилерію, боєприпаси та винищувачі F-16.
Крім військової допомоги, Данія надає фінансову й гуманітарну підтримку, допомагаючи з відновленням інфраструктури та розмінуванням територій. Країна бере участь у санкційному тиску на Росію та виступає за посилення міжнародної підтримки України, зокрема у форматі ЄС і НАТО.
У березні Міністерство оборони Данії заявило про намір виділити майже 40 млн євро на інноваційний фонд, який підтримає потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.
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