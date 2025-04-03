Дания объявила о новой помощи Украине на миллиард долларов: куда пойдут средства

Отмечается, что главными элементами нового пакет помощи станут:

противовоздушная оборона (ПВО);

артиллерия;

финансовая поддержка Военно-воздушных сил.

В том же числе на период с 2025 по 2027-й Дания выделяет 208 млн долларов на финансовую поддержку поставок артиллерии и боеприпасов через союзников.

Средства также будут направлены на поддержку Коалиции дронов и ИТ-коалиции, а с 2026 по 2027-й будут выделены дополнительные средства для дальнейших взносов в развитие украинской оборонной промышленности по "датской модели".

"Абсолютно важно, чтобы мы помогли украинцам построить их оборонную промышленность. Датская модель показала, что украинский потенциал производит и поставляет оборудование для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру в еще большей степени", - заявил глава Министерства обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.