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Дания обсуждает с США размещение американских военных в стране

Автор: Валерия Полищук

Правительства Дании и Соединенных Штатов начали переговоры о новом оборонном соглашении. В частности, соглашение может включать присутствие американских войск и военной техники на датской земле

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, переговоры, которые были проведены по просьбе Соединенных Штатов, начались после того, как Вашингтон в последние годы укрепил военное сотрудничество с Норвегией и странами Балтии.

"Такое соглашение непосредственно между США и Данией откроет возможности для нового сотрудничества и деятельности в ряде отдельных военных областей в Дании. Это может включать размещение американских солдат в Дании", - заявила Фредериксен.

Напомним, ранее Министерство обороны Дании повысило боевую готовность Вооруженных сил из-за угрозы вторжение РФ в Украину.

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Соединенные Штаты АмерикиДания