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Данія обговорює з США розміщення американських військових у країні

Автор: Валерія Поліщук

Уряди Данії та Сполучених Штатів почали переговори про нову оборонну угоду. Зокрема, угода може включати присутність американських військ і військової техніки на данській землі

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, переговори, які були проведені на прохання Сполучених Штатів, почалися після того, як Вашингтон в останні роки зміцнив військову співпрацю з Норвегією і країнами Балтії.

"Така угода безпосередньо між США і Данією відкриє можливості для нової співпраці і діяльності в ряді окремих військових областей в Данії. Це може включати розміщення американських солдатів в Данії", - заявила Фредеріксен.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Данії підвищило бойову готовність Збройних сил через загрозу вторгнення РФ в Україну.

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