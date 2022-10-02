Дания, Норвегия и Германия оплатят гаубицы Zuzana-2 для Украины: названо количество

Дания, Норвегия и Германия оплатят производство Zuzana-2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DennikN.Sk .

Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о производстве гаубиц для Украины.

Страны согласились выделить 92 миллиона евро. Производством гаубиц на шасси Tatra займется словацкая компания Slovak Armaments. Предполагается, что Дания, Норвегия и Германия выделят правительству Словакии по 30 млн евро, и в дальнейшем Министерство обороны купит у частной компании гаубицы и передаст их Украине.

Что известно о Zuzana 2

САУ Zuzana 2 – это самоходная гаубица калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 километра. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автомату заряжания количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.