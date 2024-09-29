Дания предоставит Украине почти 629 млн долларов на закупку отечественного вооружения

Дания выделит Украине около 4,2 млрд датских крон (около 629 млн долларов – ред.). Денежные средства будут направлены на закупку вооружения украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Поэтому я очень рад, что Дания согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать 4,2 млрд. датских крон, которые предоставляют ЕС и Дания", - заявил Поульсен.

По его словам, эти средства будут профинансированы за счет 1,3 млрд датских крон, выделенных правительством страны и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания использует от имени ЕС.

"Дания является лидером в предоставлении оружия непосредственно из украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое им нужно", - рассказал Поульсен.

Он также напомнил, что недавно Дания завершила пилотный проект, в рамках которого было профинансировано 18 артиллерийских снарядов украинского производства. Снаряды уже доставлены в Вооруженные силы Украины.