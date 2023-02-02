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Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard и передать их Украине, - СМИ

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Четверг 02 февраля 2023 12:13
Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard и передать их Украине, - СМИ Фото: Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard и передать их Украине (deviantart.com.liam2010)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Дания хочет выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать и передать на нужды украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLFI.

Директор по продажам немецкой компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) Торстен Питер сообщил, что Дания решила выкупить часть танков Leopard 1, которые Вооруженные силы продали компании в 2010 году. По его словам, у FFG есть 99 бывших датских танков типа Leopard 1A5, которые хранящится на складе во Фленсбурге.

"Мы еще не начали реконструкцию ни одного из танков, но мы провели осмотр. Мы пришли к выводу, что у нас может быть 20 танков, отремонтированных и готовых к отправке в течение трех месяцев и еще 20 танков через шесть месяцев", - сказал он.

Источники, близкие к процессу, подтвердили, что правительство планирует выкупить "большое двузначное количество" танков у FFG и отправить их в Украину как можно скорее. Однако это торговля, которую должно одобрить правительство Германии, и окончательное соглашение еще не принято.

Добавим, что танк Leopard 1A5 вооружен пушкой, способной вести огонь на дистанцию до 3 км по всем стандартным 105-мм снарядам НАТО. У него боезапас в 60 снарядов (42 в корпусе и 18 в башне).

РБК-Украина сообщало, что Дания не исключает возможность передачи Украине танков.

Как сообщалось ранее, Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.

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