Данія має віддати Україні всі свої системи ППО, - прем'єр Фредеріксен

Рішення Данії щодо артилерії

Нагадаємо, Данія від початку повномасштабної війни в Україні надає українським військовим техніку для захисту від росіян. Це стосується й артилерії.

Прем'єр Метте Фредеріксен заявляла про те, що її країна надала Україні всю свою артилерію, ще в лютому цього року. Вона закликала інші країни Заходу також передавати бійцям ЗСУ техніку, яка є на складах.

Після цього видання Defense Express уточнювало, що йдеться про всі 19 САУ Caesar, які мала Данія. Натомість країна закупила ізраїльські САУ Atmos.

До речі, у березні цього року данська влада анонсувала черговий пакет допомоги Україні, який передбачав виділення грошей на закупівлю САУ Caesar.

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