Дания должна отдать Украине все свои системы ПВО, - премьер Фредериксен

Решение Дании по артиллерии

Напомним, Дания с начала полномасштабной войны в Украине предоставляет украинским военным технику для защиты от россиян. Это касается и артиллерии.

Премьер Метте Фредериксен заявляла о том, что ее страна предоставила Украине всю свою артиллерию, еще в феврале этого года. Она призвала другие страны Запада также передавать бойцам ВСУ технику, которая есть у них на складах.

После этого издание Defense Express уточняло, что речь о всех 19 САУ Caesar, которые были у Дании. Вместо этого страна закупила израильские САУ Atmos.

К слову, в марте этого года датские власти анонсировали очередной пакет помощи Украине, который предусматривал выделение денег на закупки САУ Caesar.

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