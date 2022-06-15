Дания и Канада решили территориальный спор и получили общую границу. Он длился 49 лет

Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности необитаемого острова Ханса, который расположен в проливе Кеннеди. Данный спор тянулся с 1973 года.

Министерства иностранных дел Канады и Дании договорились, что остров будет разделен между канадской провинцией и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании. С заключением договора о разделе острова у Дании и Канады теперь появилась сухопутная граница.

Спор о территориальной принадлежности острова площадью 1,3 кв. км шел с 1973 года, после того, как Дания и Канада начали вести переговоры о морской границе. В то время решение судьбы спорного острова было отложено, и спор разрешился только спустя почти 50 лет.