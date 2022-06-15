Данія і Канада вирішили територіальний конфлікт і отримали спільний кордон. Він тривав 49 років

Данія і Канада підписали договір про врегулювання територіальної суперечки про приналежність безлюдного острова Ханса, який розташований в протоці Кеннеді. Даний спір тягнувся з 1973 року.

Міністерства закордонних справ Канади і Данії домовилися, що острів буде розділений між канадською провінцією і Гренландією, яка є автономною територією у складі Данії. З укладенням договору про розподіл острова у Данії і Канади тепер з'явився сухопутний кордон.

Суперечка про територіальну приналежність острова площею 1,3 кв.км йшла з 1973 року, після того, як Данія і Канада почали вести переговори про морський кордон. У той час рішення долі спірного острова було відкладено, і суперечка вирішилася тільки через майже 50 років.