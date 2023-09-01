Данія хоче виділити додаткову допомогу Україні наступного року: подробиці

Данія збільшить обсяг допомоги з метою розвитку Україні, яка, таким чином, знову стане найбільшою країною-одержувачем данської допомоги.
Про це заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Данії.
Зазначається, що законом про фінанси 2024 року уряд планує підвищити ліміт з 1,2 мільярда данських крон до 1,5 мільярда данських крон (збільшитися на 43,5 млн доларів - ред.).
"Основним пріоритетом уряду є допомога Україні та українському населенню. Саме тому цього року ми знову виділяємо рекордну суму на цивільні зусилля, щоб ми могли продовжити важливу підтримку та допомогу в подоланні важких наслідків війни", - сказав міністр.
За його словами, реконструкція України буде тривалою, а потреби величезні.
Конкретно, данська допомога має сприяти наданню надзвичайної допомоги жертвам війни.
"Водночас необхідно також допомогти в якнайшвидшому відновленні країни. Йдеться про допомогу в екологічній та якісній реконструкції інфраструктури, такої як електро- та водопостачання", - йдеться в повідомленні.
Також уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за місто Миколаїв та його реконструкцію на прохання самої України.
У Миколаєві Данія допомагає забезпечити кращий доступ до води та тепла, а також відновлює та ремонтує житлові райони, школи та медичні заклади.
"Жорстокий напад Росії на Україну не тільки залишає глибокі шрами в українському суспільстві. Наслідки також поширюються на сусідні з Україною країни, які потерпають від російського впливу, приймання українських біженців і проблем з енергопостачанням. Таким чином, Данія також приділятиме підвищену увагу східним сусіднім країнам", - заявили в МЗС країни.
Крім іншого, Данія допоможе таким країнам, як Грузія і Молдова, прискорити реформи і процеси демократизації, з якими вони зіткнулися.
Нещодавно повідомлялось, що Данія пообіцяла передати Україні 19 винищувачів.
Також уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.
На початку липня Данія оголосила про пакет цивільної підтримки України. Його розмір становить трохи більше 90 млн доларів.
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