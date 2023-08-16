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Данія хоче домогтися від Китаю більш жорсткої позиції щодо війни Росії проти України

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Середа 16 серпня 2023 16:51
Данія хоче домогтися від Китаю більш жорсткої позиції щодо війни Росії проти України Фото: Ларс Расмуссен, голова МЗС Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Данія хоче закликати Китай зайняти більш жорстку позицію у питанні війни Росії проти України. Вона розраховує, що Москва прислухається до Пекіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш жорстку позицію... Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) не прислухається до європейських лідерів, але явно прислухається до Китаю. Тому я хочу довести, що Китай має висловитися", - зазначив глава МЗС на початку свого триденного візиту до Китаю.

За словами Расмуссена, під час зустрічі у п'ятницю в Пекіні він обговорить зі своїм китайським колегою Ван І питання України та двостороннього співробітництва у галузі "зеленої" енергетики. У четвер він також зустрінеться з міністром комерції Китаю Ван Веньтао.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Китай дотримується нейтралітету у питанні війни Росії проти України. Пекін продовжує вести торгівлю та співпрацю як з Києвом, так і з Москвою.

При цьому влада КНР відмовляється засуджувати війну. Посол Китаю в Європейському союзі Фу Цун виправдав це тим, що його країна нібито зрозуміла заяви РФ про "оборонну війну" та "загрозу НАТО".

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