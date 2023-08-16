Дания хочет добиться от Китая более жесткой позиции по войне России против Украины

Дания хочет призвать Китай занять более жесткую позицию в вопросе войны России против Украины. Она рассчитывает, что Москва прислушается к Пекину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

"Нам нужно, чтобы Китай занял более жесткую позицию… Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не прислушивается к европейским лидерам, но явно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу доказать, что Китай должен высказаться", отметил глава МИД в начале своего трехдневного визита в Китай.

По словам Расмуссена, во время встречи в пятницу в Пекине он обсудит со своим китайским коллегой Ван И вопросы Украины и двустороннего сотрудничества в области "зеленой" энергетики. В четверг он также встретится с министром коммерции Китая Ван Вэньтао.

Позиция Китая

Напомним, Китай придерживается нейтралитета в вопросе войны России против Украины. Пекин продолжает вести торговлю и сотрудничество как с Киевом, так и с Москвой.

При этом власти КНР отказываются осуждать войну. Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун оправдал это тем, что его страна якобы поняла заявления РФ об "оборонной войне" и "угрозе НАТО".