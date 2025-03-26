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Данія прискорено готує обов'язковий призов жінок в армію: до чого тут РФ

Фото: Данія готує обов’язкову військову службу для жінок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Данія планує прискорити заплановані реформи й почати призивати жінок до армії вже з 2026 року. Це допоможе збільшити чисельність армії й протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пояснює Bloomberg, наразі жінки можуть приєднатись до армії Данії на добровільних засадах, тоді як чоловіки зобов'язані служити, якщо їх призвуть за "системою лотереї", що була розроблена для компенсації потенційної нестачі добровольців.

За словами голови Міністерства оборони Троельса Лунда, згідно з переглянутим графіком, обов'язковий військовий призов на жінок планують поширити на рік раніше, ніж планувалось спочатку.  Цього вдалось досягти після того, як уряд досяг відповідної угоди з широкою більшістю партій у парламенті.

Зокрема Міноборони Данії оголосило про плани витратити 12 млрд крон (1,7 млрд доларів) на інвестицію у важку бригаду, а також на потенційну купівлю двох літаків для дозаправки в повітрі. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що питання залучення жінок до армії Данії обговорювалось ще минулого року. Зокрема тоді ж прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен представила план зі збільшення витрат на оборону більш ніж на 40 мільярдів крон до 2028 року.

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