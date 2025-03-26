Дания готовит обязательную военную службу для женщин: когда начнут призывать

Как объясняет Bloomberg, сейчас женщины могут присоединиться к армии Дании на добровольных началах, тогда как мужчины обязаны служить, если их призовут по "системе лотереи", которая была разработана для компенсации потенциальной нехватки добровольцев.

По словам главы Министерства обороны Троельса Лунда, согласно пересмотренному графику, обязательный военный призыв на женщин планируют распространить на год раньше, чем планировалось изначально. Этого удалось достичь после того, как правительство достигло соответствующего соглашения с широким большинством партий в парламенте.

В частности Минобороны Дании объявило о планах потратить 12 млрд крон (1,7 млрд долларов) на инвестицию в тяжелую бригаду, а также на потенциальную покупку двух самолетов для дозаправки в воздухе.