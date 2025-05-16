Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України, - Зеленський

Данія продовжує надавати військову допомогу Україні. Країна вже готує 26-й пакет підтримки для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів зустріч з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія - одна з лідерів у підтримці нашої держави й готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це", - повідомив президент.
Зеленський та Фредеріксен також поспілкувалися про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.
"Маємо спільне бачення, що тиск на Росію важливий у разі її відмови від припинення вогню", - зазначив глава держави.
Він додав, що у липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Україна розраховує на підтримку в європейській інтеграції. Це також обговорили це під час зустрічі.
"Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, у квітні Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон (995 млн доларів). Допомога виділятиметься упродовж 2025 - 2027 років.
Головними елементами нового пакет допомоги стали протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка Військово-повітряних сил.
Також у березні Міністерство оборони Данії заявило про намір виділити майже 40 млн євро на інноваційний фонд, який підтримає потребу України у швидкому технологічному розвитку на полі бою.
Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Данія виділить понад 42 млн євро на артилерійські боєприпаси для України. Снаряди закуповуватимуть через Естонію.
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