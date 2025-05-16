Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України, - Зеленський

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів зустріч з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія - одна з лідерів у підтримці нашої держави й готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це", - повідомив президент.

Зеленський та Фредеріксен також поспілкувалися про переговори в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.

"Маємо спільне бачення, що тиск на Росію важливий у разі її відмови від припинення вогню", - зазначив глава держави.

Він додав, що у липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Україна розраховує на підтримку в європейській інтеграції. Це також обговорили це під час зустрічі.

"Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей", - підкреслив Зеленський.