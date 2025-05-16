Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, - Зеленский

Дания продолжает оказывать военную помощь Украине. Страна уже готовит 26-й пакет поддержки для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - сообщил президент.
Зеленский и Фредериксен также пообщались о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.
"Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня", - отметил глава государства.
Он добавил, что в июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Украина рассчитывает на поддержку в европейской интеграции. Это также обсудили это во время встречи.
"Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в апреле Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долларов). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.
Главными элементами нового пакет помощи стали противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка Военно-воздушных сил.
Также в марте Министерство обороны Дании заявило о намерении выделить почти 40 млн евро на инновационный фонд, который поддержит потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.
Кроме того, недавно сообщалось, что Дания выделит более 42 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины. Снаряды будут закупать через Эстонию.
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