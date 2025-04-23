Данія виділить понад 40 млн євро на боєприпаси для України

Данія виділить 317 млн данських крон (понад 42 млн євро) на артилерійські боєприпаси для України. Снаряди закуповуватимуть через Естонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Як повідомили у відомстві, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сьогодні проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.

Серед іншого, міністри обговорять подальшу підтримку України та виділення Данії близько 317 млн данських крон на артилерійські боєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію.

"Дуже важливо, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії", - сказав Поульсен.

У Міноборони Данії зазначили, що Україна має велику потребу в безперервних постачаннях артилерійських боєприпасів різних калібрів.

У рамках нового пакета допомоги Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію.

"Допомога Україні має надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів", - додав Поульсен.

Міністри також обговорять роботу Естонії з посилення ІТ-безпеки України під егідою ІТ-коаліції.