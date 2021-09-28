Дания на год продлит запрет на разведение норок

Дания продлит запрет на разведение норок еще на год. Владельцы звероферм негативно отнеслись к планам правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Ritzaus .

"Единственное, что можно сделать, - это продлить на год (до 2023 года - ред.) запрет, действующий в этом году", - цитирует издание министра сельского хозяйства Расмуса Прена.

По его словам, цель запрета на разведение норок состояла в том, чтобы защитить датчан от так называемых зоонозов - болезней и инфекций, которые передаются от животных к человеку. Норка - единственное идентифицированное животное, способное передавать коронавирус людям.

Министр отметил, что законопроект о продлении запрета, уже поддержанный большинством депутатов, будет представлен в парламент в ближайшие дни.

Агентство отмечает, что при принятии решения о продлении запрета власти Дании руководствовались отчетом Государственного института сывороток (SSI). Согласно документу, разведение норок после 2021 года может быть "связано с риском для здоровья неизвестного масштаба".

Датские производители норки выразили недоумение в связи с возможностью продления запрета. Как отметил глава отраслевой организации Таге Педерсен, власти страны понизили оценку коронавируса как опасного для общества заболевания и продлевать запрет нет смысла.