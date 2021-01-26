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Дания выплатит компенсации за уничтожение норок: названа сумма

Копенгаген, Вторник 26 января 2021 19:09
Дания выплатит компенсации за уничтожение норок: названа сумма
Фото: норка (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании выплатит компенсации фермерам, которые разводят норок, после того, как в 2020 году было принято решение уничтожить животных, чтобы остановить распространение COVID-19. Правительство выплатит 3 млрд долларов.

Об этом сообщает Financial Times.

Ранее датские парламентарии согласились выплатить фермерам 19 млрд датских крон (3,1 млрд долларов) на возмещение убытков от убитых 17 млн ​​животных и потери доходов отрасли.

Дания была крупнейшим в мире производителем шкурок норки, но левоцентристское правительство резко положило этому конец в ноябре 2020 года из-за опасений, что мутировавший штамм COVID, который передавался от норок людям, может угрожать эффективности некоторых вакцин.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что решение правительства Дании уничтожить всех норок является поспешным.

Позже стало известно, что правительство Дании не может сейчас ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых коллизий.

Тем не менее 18 ноября стало известно, что в Дании уничтожили всех норок с новым коронавирусом.

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