Данія на рік продовжить заборону на розведення норок

Данія продовжить заборону на розведення норок ще на рік. Власники звіроферм негативно поставилися до планів уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Ritzaus .

"Єдине, що можна зробити, - це продовжити на рік (до 2023 року - ред.) заборону, що діє в цьому році", - цитує видання міністра сільського господарства Расмуса Прена.

За його словами, мета заборони на розведення норок полягала в тому, щоб захистити датчан від так званих зоонозах - хвороб та інфекцій, які передаються від тварин до людини. Норка - єдина ідентифікована тварина, здатна передавати коронавірус людям.

Міністр зазначив, що законопроєкт про продовження заборони, вже підтриманий більшістю депутатів, буде представлений до парламенту найближчими днями.

Агентство зазначає, що при ухваленні рішення про продовження заборони влада Данії керувалася звітом Державного інституту сироваток (SSI). Згідно з документом, розведення норок після 2021 року може бути "пов'язане з ризиком для здоров'я невідомого масштабу".

Данські виробники норки висловили подив у зв'язку з можливістю продовження заборони. Як зазначив глава галузевої організації Таге Педерсен, влада країни знизила оцінку коронавірусу як небезпечного для суспільства захворювання і продовжувати заборону немає сенсу.